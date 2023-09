Augsburg

12:00 Uhr

Neuer Mieter ist für die ehemaligen COS-Flächen am Kö gefunden

Plus Geschäfte verlassen Augsburg, andere kommen dazu, manche putzen sich heraus. An einer prominenten Stelle in der Stadt schließt sich bald ein Leerstand.

Von Andrea Wenzel

Der Leerstand im Königsbau (ehemaliges K&L-Gebäude) an der Ecke Königsplatz und Bürgermeister-Fischer-Straße fällt Passantinnen und Passanten sofort ins Auge. Vor wenigen Wochen zog dort der Modehändler COS aus und nutzte dabei ein Sonderkündigungsrecht. Der Immobilienbesitzer meldet jetzt die erfolgreiche Nachvermietung. Ohnehin ist der Handel in Augsburg in Bewegung: Zwei andere Geschäfte in der Innenstadt eröffnen demnächst nach Umbau neu.

Der 1912 bis 1914 errichtete Königsbau ist vom Immobilienbesitzer Ruppert Real Estate nach dem Auszug von K&L in mehrere kleine Einheiten unterteilt und erfolgreich neu vermietet worden. COS war eines der neuen Geschäfte, hat Augsburg aber schon bald wieder verlassen. Ab Anfang 2024 sei die Fläche jedoch neu vergeben, teilt Rupert Real Estate-Geschäftsführer Bernhard Winnen mit. Wer einziehen wird, will er bisher nicht verraten. Der neue Mieter wolle die Kommunikation zu gegebener Zeit selbst übernehmen.

