Neuer Przewalski-Hengst im Augsburger Stadtwald angekommen

Die Przewalski-Pferde im Augsburger Stadtwald haben Zuwachs bekommen. Karlo ersetzt einen Hengst, der im Februar eingeschläfert werden musste.

Seit Dienstag lebt ein neues Przewalski-Pferd im Augsburger Stadtwald. Der dreijährige Hengst Karlo kommt aus dem Karlsruher Tierpark Oberwald und habe dort bisher eine große Anlage mit natürlicher Vegetation beweidet, sagt Norbert Pantel vom städtischen Landschaftspflegeverband. "Deshalb sollte Karlo die Umstellung auf die Bedingungen im Stadtwald nicht schwerfallen." Karlo werde in der Gruppe nun am Ende der Rangordnung stehen, so Pantel.

Durch den neuen Junghengst könne sich die Dynamik unter der vier anderen männlichen Ur-Pferde dennoch verändern. Deshalb werde das Team des Landschaftspflegeverbandes das Verhalten der Pferde gerade in den ersten Tagen nach seiner Ankunft genau beobachten, sagt Pantel. Innerhalb dieser Junggesellengruppen, wie die rein männlichen Herden genannt werden, kommt es regelmäßig zu Rangkämpfe zwischen den Hengsten. Dabei können im Extremfall auch schwere Verletzungen entstehen, wie im Februar beim Hengst Pan Tau, der nach einer Bissverletzung am Hinterbein eingeschläfert werden musste.

Beweidungsprojekt in Augsburg als Zwischenstation für Przewalski-Pferde

Karlos Umzug in den Stadtwald sei bereits im vergangenen Jahr in Abstimmung mit dem Europäischen Zuchterhaltungsprogramm entschieden worden, erklärt Pantel. Dieses Programm sieht vor, dass die Hengste in Naturschutzgebieten wie dem Stadtwald gewissermaßen "geparkt" werden, bis sie alt und erfahren genug sind, um zu einer Stutengruppe umzuziehen und dort für Nachwuchs zu sorgen. Auch der verstorbene Pan Tau hätte im März zu so einer Gruppe umziehen sollen.

