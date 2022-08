Neuer Rundweg: Auf dem neuen Klimapfad durch Augsburg wandern

Studierende der Uni haben einen Rundgang durch die Innenstadt entwickelt. An acht Stationen erfährt man Wissenswertes über den Klimawandel in Augsburg.

Waldbrände, Dürren und Überschwemmungen sind nur ein Teil der Auswirkungen des Klimawandels. Studierende der Uni Augsburg haben jetzt einen "Augsburger Klimapfad" entwickelt. Auf dem eineinhalbstündigen Rundweg durch die Innenstadt sollen an acht Stationen Ursachen des Klimawandels an konkreten Beispielen für Augsburg anschaulich erklärt werden. Eines muss man zum Rundgang aber unbedingt mitbringen.

Auf dem Rundweg kann man die Infos mithilfe eines Smartphones oder Tablets abrufen. Der Rundgang umfasst Themen wie Ernährung, Mobilität sowie Energieverbrauch und startet am Augsburger Rathaus. Er richtet sich nicht nur an Einheimische, sondern auch an Touristinnen und Touristen. Quizfragen laden zum Mitdenken ein.

„Auch wenn die Auswirkungen des Klimawandels immer sichtbarer werden, ist das Thema selbst für viele noch recht abstrakt. Wir möchten daher direkt vor Ort Beispiele und Zusammenhänge erklären und begreifbar machen“, sagt Wirtschaftswissenschaftler Marco Wilkens. Er hat Studierende im Bereich „Global Business Management“ betreut, die den Klimapfad realisiert haben. Innerhalb des Studiums werden auch soziale, ökologische oder unternehmerische Projektideen umgesetzt. Weitere Beteiligte waren der Uni-Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft, die Agentur HSA_transfer der Hochschule Augsburg, die Stadt und Rotary. Der Klimapfad Augsburg kann im Internet aufgerufen werden.

