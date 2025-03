Neuer Spielplatz auf dem Augsburger Sherdian-Areal geplant

Die Stadt Augsburg plant auf dem Pferseer Sheridan-Areal im Nordwesten noch einen weiteren Spielplatz für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Vorgesehen ist eine 3100 Quadratmeter große Grünanlage an der Siegfried-Aufhäuser-Straße nahe der Grenze zu Stadtbergen. In diesem Bereich wird aktuell noch gebaut. Dort befinden sich Baufelder, die die Stadt in einer Konzeptvergabe an Baugemeinschaften vergeben hatte. Unter anderem sind dort die Genossenschaften Wogenau und Wagnis sowie die Baugemeinschaft Sheridan & Junia zugange. Deren Gebäude sind am Entstehen bzw. fast schon fertig. Der Spielplatz wird öffentlich zugänglich sein.

Spiellandschaft aus natürlichen Elementen

Vorgesehen ist eine Spiellandschaft aus natürlichen Elementen wie Findlingen und Holzstämmen. Gestalterisch soll an die historische Flößerei auf der Wertach angeknüpft werden. Geplant sind auch ein Barfußpfad und vertikale Holzstämme, zwischen denen man auf Seilen und Netzen balancieren kann. Die Stadt will im Spätsommer mit dem Bau beginnen. Bis Ende des Jahres soll die Anlage fertig sein. Die Kosten liegen bei 540.000 Euro.