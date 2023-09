Augsburg

Ehemalige Kappeneck-Köche eröffnen neuen Stand in der Fleischhalle

Plus Helmut Hengelmann und Johann Félix wollen im Oktober ihre "Kleine Küche 15" auf dem Stadtmarkt eröffnen. Was der ehemalige Wirt des Kappenecks und sein Kollege vorhaben.

Der Name "Kleine Küche 15" ist eine Hommage an die ehemalige Küche im Kappeneck, die bekanntlich sehr klein ist - mit 13 Quadratmetern genauso groß wie die Fläche, die künftig den beiden gelernten Köchen in der Fleischhalle zur Verfügung steht. Die 15 kennzeichnet die Nummer des Standes - zuvor war die Ladenfläche von dem Imbiss "Troja" genutzt worden. Ideen für das künftige Angebot an Speisen gibt es schon viele: "Kappeneck-Klassiker" dürfen dabei nicht fehlen.

2010 war Hengelmann als Wirt des gemütlichen Stadtteillokals Kappeneck in der Jakobervorstadt mit eingestiegen, seit 2016 führte er es alleine. Ende Juni zog er einen Schlussstrich - er wollte weiterhin als Koch arbeiten, das allerdings zu anderen Arbeitszeiten. Als er in unserer Zeitung von den Pächterwechseln an den verschiedenen Ständen des Stadtmarkts las, kam ihm die Idee, einen zu übernehmen. "Ich habe ein Konzept an die Stadt geschickt und bin damit offene Türen eingerannt", sagt er.

