vor 50 Min.

Neuer Vorstoß: Kommt die Leinenpflicht für Hunde auf Augsburger Heiden?

Plus Eine neue Koalition von Bürgern fordert mehr Naturschutz im Augsburger Stadtwald. Selbst Hundehalter sehen Handlungsbedarf. Die Stadt plant jetzt weitere Schritte.

Von Eva Maria Knab

In Augsburg mehren sich die Stimmen, eine Leinenpflicht für Hunde in bestimmten Bereichen des Stadtwaldes einzuführen. Sieben Vereine der Naturschutzallianz fordern, Hunde auf den Heiden an die Leine zu nehmen. Ihr Argument: Die sensiblen Schutzbereiche stehen als Ausflugsziele immer stärker unter Druck und die Zahl der Hunde hat stark zugenommen. Unterstützung kommt vom Tierschutzverein. Sogar ein Teil der Hundehalter sieht die Leinenpflicht inzwischen als letztes Mittel, sollten andere Maßnahmen keinen Erfolg zeigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

