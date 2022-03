Augsburg

vor 17 Min.

Neueröffnung: Das bietet der Sportartikelhersteller Decathlon in Lechhausen

Plus Auf rund 3500 Quadratmetern gibt es bei Decathlon Ausrüstung für jede nur erdenkliche Sportart. In Augsburg setzt das Unternehmen aber einen speziellen Schwerpunkt.

Von Fridtjof Atterdal

Es war kein Kundenansturm, aber doch reges Interesse, als am Donnerstag um 9 Uhr die neue Filiale des Sportartikelherstellers- und -händlers Decathlon in Lechhausen eröffnete. Kaum gingen die großen Glastüren des Sporthauses in der Albert-Schenavsky-Straße auf, strömten rund 100 Menschen auf die 3500 Quadratmeter große Verkaufsfläche. Eine Stunde später ging es dort dann zu wie an einem Samstagnachmittag in der Innenstadt.

