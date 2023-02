Augsburg

vor 16 Min.

Hautmanufaktur, Geschenkeladen und Mary Lou eröffnen neu in Augsburg

Plus Die Augsburger Altstadt bekommt einen Geschenkeladen und eine Kosmetik-Expertin. Im Lechhauser Gewerbegebiet lässt sich ein neues Restaurant nieder.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Der Whisky-Laden "Isle of Sky" hat seine Ladenfläche in der Altstadt vor Kurzem verlassen. Jetzt steht fest, wer Nachmieter sein wird: Lena Zimmermann eröffnet ihr Geschäft "Pinu", in dem regionale und nachhaltige Geschenkartikel angeboten werden. Das Sortiment reicht von regional gestalteten Tassen über Handtaschen und Schmuck bis zu individuell zusammengestellten Bio-Teemischungen. Eröffnung des Ladens in der Weißen Gasse ist am 25. März. Auch sonst tut sich einiges im Handel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen