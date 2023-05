Neues Amt im Deutschen Städtetag für Oberbürgermeisterin Eva Weber

Augsburgs Oberbürgermeisterin wird zu einer der Stellvertreterinnen des Präsidenten gewählt.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber ist in Köln zu einer der Stellvertreterinnen von Städtetags-Präsident Markus Lewe (OB der Stadt Münster) gewählt worden. Der Deutsche Städtetag vertritt alle kreisfreien und die meisten kreisangehörigen Städte, rund 3200 Kommunen mit rund 53 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben sich dort zusammengeschlossen. Neben Präsident Lewe gibt es zwei Vizepräsidenten bzw. -präsidentinnen sowie acht Stellvertreter.

Eva Weber ( CSU) ist seit 2020 Mitglied im Präsidium. Zu ihrer neuen Aufgabe sagt sie: "Ich freue mich darauf, als Stellvertreterin des Präsidenten die Anliegen der Städte in Deutschland vertreten und dafür eintreten zu dürfen. In den Städten werden die großen Herausforderungen unserer Zeit gemeistert und die Zukunft gestaltet, dort, wo es sich unmittelbar auf das Leben der Menschen auswirkt." Sie wolle sich für bessere Rahmenbedingungen einsetzen, "damit die Städte in unserem Land lebenswert und resilient sein können", so Weber.

Auch Webers Vorgänger im OB-Amt, der CSU-Politiker Kurt Gribl, war im Deutschen Städtetag einst einer der Stellvertreter des Präsidenten. Er wurde später auch zum Chef des Bayerischen Städtetags gewählt. (AZ)