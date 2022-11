Neues Angebot: Carsharing-Autos parken künftig kostenlos

Für einen Innenstadt-Besuch muss mit Car-Shaing-Autos künftig kein Parkschein mehr gezogen werden. Dass das Angebot stark genutzt wird, scheint aber fraglich.

In Augsburg sollen Fahrer und Fahrerinnen von Carsharing-Autos in der Innenstadt künftig keinen Parkschein mehr lösen müssen. Die Stadt möchte so die Nutzung von Carsharing-Angeboten fördern. "Das ist besonders interessant für Menschen aus ländlich geprägten Stadtteilen, wo die Nahverkehrsanbindung mitunter schlecht ist. Hier wollen wir einen Anreiz setzen, nicht mit dem eigenen Auto zu kommen", so Baureferent Gerd Merkle (CSU). Nachdem der Stadtrat kürzlich zugestimmt hat, soll die neue Regelung bis spätestens Ende Januar in Kraft treten.

Geparktes Carsharing-Auto kostet in Augsburg trotzdem

Dass das Angebot stark genutzt wird, ist fraglich, weil beim stationsbasierten Carsharing der Stadtwerke, das in Augsburg aktuell dominiert, während eines Innenstadtbesuchs die Gebührenuhr für die Nutzung des Fahrzeugs weiter tickt. Ein ausgedehnter Innenstadt-Bummel mit abgestelltem Carsharing-Auto kostet also trotz Gratis-Parkens. Aus der Politik wurde die Änderung dennoch mehrheitlich mitgetragen. "Carsharing-Angebote reduzieren privaten Pkw-Besitz. Insofern kann das Gratis-Parken helfen, diesen Baustein eines Verkehrskonzepts zu stärken", so Deniz Anan (Grüne).

Widerspruch kam von der AfD - man stelle öffentliche Flächen für private Carsharing-Anbieter zur Verfügung und verzichte auf Einnahmen. Merkle sagt, die Einnahmenverluste seien nur sehr begrenzt, konkrete Zahlen könne er aber auch nicht nennen. Merkle verwies darauf, dass man auch die Auswirkungen des Wegfalls der Semmeltaste noch nicht kenne. Das halbstündige Gratis-Parken war im Juli weggefallen. (skro)