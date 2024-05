Neues Angebot für Betreutes Wohnen in Lechhausen

Im Augustahof Augsburg hat Träger Korian in einen Neubau investiert. 32 Zwei-Zimmer-Apartments werden angeboten.

Der deutschlandweit aktive Träger Korian hat in seine Einrichtung Augustahof Augsburg in Lechhausen investiert und das Angebot ausgebaut. Seit Mai wird dort auch der Bereich "Betreutes Wohnen" angeboten. Es wurde ein Neubau geschaffen, in dem 32 Apartments Platz finden.

Die Korian Deutschland GmbH, die Teil des europaweit agierenden Unternehmens Clariane ist, betreibt in Deutschland rund 230 Einrichtungen. In Augsburg befinden sich neben dem Augustahof, das Haus am Schäfflerbach im Herrenbach und Curanum in Pfersee in ihrem Repertoire. Am Standort Augustahof wird neben stationärer Pflege, dem ambulanten Dienst nun auch Betreutes Wohnen angeboten werden.

Wohnungen sind zwischen 40 und 66 Quadratmetern groß

Der neue Bereich sei konzipiert, um den Bewohnerinnen und Bewohnern ein selbstbestimmtes Leben mit der Sicherheit einer bedarfsgerechten Betreuung zu ermöglichen. Insgesamt umfasst das Angebot 32 Zwei-Zimmer-Apartments, die sich auf vier Stockwerke verteilen. Jedes Apartment verfügt über einen Balkon und ist mit einer Größe zwischen rund 40 und 66 Quadratmetern gestaltet. (ziss)

