Neues Angebot: Kaffee und Plausch gegen Einsamkeit

Das Freiwilligen-Zentrum Augsburg bietet das Projekt Chancenpaten an. Ehrenamtlich engagierte Erwachsene setzen sich dabei für andere Erwachsene mit Bedürftigkeit oder Hilfebedarf im Rahmen einer persönlichen Patenschaft ein. Menschen mit einer Bedürftigkeit kommen etwa aus benachteiligten Sozialräumen, es sind Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen mit und ohne Migrations- und Fluchthintergrund oder Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Es handelt sich aber auch um Alleinerziehende oder Senioren. Bei regelmäßigen Treffen ist Sina Birling, die das Projekt leitet, aufgefallen, dass die Menschen oft etwas eint: das Thema Einsamkeit.

In Kooperation mit dem Grandhotel Cosmopolis hat sie nun unter dem Motto „Kaffe und Plausch gegen Einsamkeit“ einen neuen Einsamkeits-Stammtisch ins Leben gerufen. Es soll eine gemischte Gruppe werden aus Menschen, die selbst von Einsamkeit betroffen sind, und Personen, die sich für einsame Menschen engagieren möchten. Bei einem kostenlosen Kaffee soll die Möglichkeit geboten werden, neue Menschen kennenzulernen und sich auszutauschen. Die ersten beiden Treffen finden am Freitag, 29. August, 14.30 Uhr, und am Dienstag, 2. September, 18 Uhr, im Grandhotel, Springergässchen 5 statt. Um eine Anmeldung auf der Homepage des Freiwilligen-Zentrums (www.freiwilligen-zentrum-augsburg.de), unter der E-Mail birling@freiwilligen-zentrum-augsburg.de oder Telefon 0176/62668851 wird bis zum 27. August gebeten. (ziss)