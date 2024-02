Augsburg

Neues Asia-Restaurant zieht ins Helio am Hauptbahnhof

Plus Noch dauert es, bis sich ein langer und großer Leerstand im Helio schließen wird. Doch der Nachfolger für die 1400 Quadratmeter steht bereits fest.

Von Andrea Wenzel

Das expandierende Gastro-Unternehmen KoKoNo wird ins Helio einziehen und damit einen langen und großen Leerstand in der Ladenpassage am Bahnhof neu besetzen. Das teilt das Immobilienunternehmen Branicks Group mit, der das Helio gehört. Allerdings müssen sich Gäste noch eine Zeit mit der Eröffnung gedulden.

Nach "nutzerspezifischen Anpassungen", wie es in einer Pressemeldung heißt, soll KoKoNo Anfang 2025 eröffnen. Der Mietvertrag ist auf zehn Jahre angelegt. Angeboten werden in dem Restaurant traditionelle asiatische Küche sowie Sushi-Kreationen. Das KoKoNo ist ein inhabergeführte Restaurantkette mit Sitz in Heidenheim. In Augsburg wird der Gastronom zwei Konzepte anbieten: Ein Take-away mit Schwerpunkt auf Sushi sowie ein Restaurant, in dem die Gäste ihre Speisen auf einem Tischgrill selbst zubereiten können. „Im Helio haben wir einen Standort gefunden, der perfekt zu unserer Expansionsstrategie und unserem Konzept passt. Zentrumsnah und gut besucht", so Christian Winnerl, Geschäftsführer der KoKoNo GmbH.

