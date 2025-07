Neues Ausflugslokal am Augsburger Kuhsee startet schrittweise

Stefan „Bob“ Meitinger hat in Augsburg sein nächstes Lokal eröffnet: das „Bootshaus“ am Kuhsee. Der bekannte Gastronom hat die ehemalige Seelounge gepachtet, sie umgebaut und ging diese Woche nun mit einem neuen Angebot an den Start. Noch gibt es erst einmal ein kleineres Angebot samt Eiswagen, die Gäste müssen sich selbst bedienen. Ende Mai soll dann der reguläre Betrieb starten. Dann steht auch der neue Innenbereich zur Verfügung. Beim schönen Wetter der vergangenen Tage waren die Besucher darauf aber erst einmal nicht angewiesen. Sie genossen die Sonnenstrahlen auf der Terrasse - inklusive Blick auf den Kuhsee.

