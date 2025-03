Neues Brautmodengeschäft eröffnet in der Maximilianstraße

Zahlreiche Bräute gab es am Samstag in der Augsburger Maximilianstraße zu bewundern. Nicht wie sonst vor dem Standesamt, sondern ein paar hundert Meter weiter Richtung Rathausplatz. Denn in den ehemaligen Räumen von Almwelt zog nun Cihan Günes mit seinem Brautmodenladen „Diamond Dresses“. Bei einer Modenschau konnten die Kunden anlässlich der Eröffnung am Weltfrauentag die aktuellen Trends vor dem Traualtar bestaunen und auf den beiden Stockwerken die Kollektion, die auch Abendmode und festliche Herrenmode umfasst, erleben. Auch in der Karolinenstraße soll bald ein Brautmodengeschäft eröffnen. Das Brautmodegeschäft Reyna zieht in die ehemalige Tchibo-Filiale. (gau)

