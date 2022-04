Neues Fahrgeschäft in Augsburg: Plärrer-Rundflug in 80 Metern Höhe

Der Jules-Verne-Tower gehört zu den neuen Attraktionen auf dem Augsburger Plärrer. Für wen sich eine Fahrt lohnt – und wer das Fahrgeschäft lieber auslassen sollte.

Übersehen kann man die neue Plärrer-Attraktion schon mal nicht: Der Jules-Verne-Tower ragt mit seinen 80 Metern über fast alle anderen Fahrgeschäfte auf dem Augsburger Volksfestplatz hinaus. Vor allem Ausblick und Adrenalinkick locken die Besucherinnen und Besucher. Wie es ist, in luftige Höhen aufzusteigen.

Der Jules Verne Tower ist ein Riesenkettenflieger, also eine Art Kombination aus Kettenkarussell und Free-Fall-Tower, wobei es im Unterschied zu letzterem deutlich sanfter wieder nach unten geht. Benannt ist der Turm nach dem Science-Fiction-Autor Jules-Gabriel Verne (1828 - 1905), dessen Visionen das Fahrgeschäft auch optisch aufgreift. So zieren einige Zeppeline und Luftschiffe die Wand der Landeplattform.

Der Jules-Verne-Tower ist zum ersten Mal auf dem Augsburger Plärrer vertreten. Mitarbeiter Leonhard Pitz nimmt Sie mit auf eine Fahrt - Blick über Augsburg inklusive. Video: Leonhard Pitz

Während der etwa vierminütigen Fahrzeit schraubt sich das Kettenkarussell auf bis zu 80 Meter Höhe hinauf. Dadurch bekommt man einen grandiosen Überblick über das Treiben auf dem Plärrergelände und auch auf die umliegenden Gebäude. Auch die anderen Wahrzeichen der Stadt sind aus den fliegenden Sitzschalen gut zu sehen, an der Spitze der Fahrt reicht der Blick sogar bis zum Rathaus.

Wer den Jules-Verne-Tower ausprobieren sollte – und wer besser nicht

Allzu detailliert kann man Augsburg auf dem Rundflug jedoch nicht von oben studieren, schließlich dreht sich das Karussell mit bis zu 65 Stundenkilometern. Die Kettenkarussell-typische Schieflage in Kombination mit Höhe und Geschwindigkeit lässt den Adrenalinspiegel auf jeden Fall steigen. Menschen, denen schnell übel wird oder die Höhenangst haben, sollten das Fahrgeschäft eher links liegen lassen.

Auch Plärrerbesucherin Christine Kourtecky schaut sich den Turm lieber vom Boden aus an. Sie ist mit ihrer Familie aus Langweid nach Augsburg gekommen und schaut ihren Kindern dabei zu, wie sie mit ihrem Vater eine Runde drehen. Sie ist mit dem Jüngsten lieber am Boden geblieben. "Er ist noch zu klein und mir ist das zu hoch, ich kann gar nicht hinschauen"; sagt sie und winkt trotzdem nach oben.

Andere verlassen das neue Fahrgeschäft zwar auf wackligen Beinen - aber trotzdem strahlend. "Atemberaubend", meint etwa Evelyna, für die es die erste Fahrt war. "Am liebsten würde ich direkt noch mal eine Runde drehen." Der 17-jährige Ehsan hingegen hätte gut noch mehr Geschwindigkeit und Höhe vertragen: "War okay, könnte aber noch mehr gehen." Für Mari Lena, 20, und Nico, 25, war es ebenfalls der erste Ritt im Riesenkettenflieger. "War gar nicht so schlimm wie gedacht", sagt Mari Lena lachend, und Nico ergänzt grinsend: "Nach einem Bier ist es bestimmt noch lustiger."

Sicherheit geht vor – für sein Video in luftigen Höhen hat unser Reporter Smartphone und Stativ mithilfe von Klebeband an seiner Hand befestigt. Foto: Zoe Wörz

Jules-Verne-Tower soll regelmäßig auf Augsburger Plärrer kommen

Der nach Angaben der Betreiber "höchste mobile Kettenflieger der Welt" ist dieses Jahr zum ersten Mal in Augsburg. In der Vergangenheit waren die Schausteller unter anderem auf dem Oktoberfest und dem Münchner Frühlingsfest anzutreffen. Mitarbeiter Thorsten Wenzel-Oberbeckmann ist mit dem Andrang bisher zufrieden. Auch wenn am Dienstagnachmittag hauptsächlich Teenager im Riesenkettenflieger anzutreffen sind, sagt Wenzel-Oberbeckmann: "Wir sind ein Familienfahrgeschäft, auch wenn es 80 Meter nach oben geht." Personen unter 1,40 Meter Körpergröße zahlen fünf Euro, der Rest muss sechs Euro pro Fahrt zahlen.

Ob der Jules-Verne-Tower beim nächsten Herbst- oder Frühlingsplärrer wieder mit dabei ist, ist laut Wenzel-Oberbeckmann noch nicht sicher. "Wenn das jedes Jahr hier steht, ist der Wow-Effekt irgendwann weg." Vermutlich werde man eher alle zwei Jahre zum Plärrer kommen.