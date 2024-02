Augsburg

08:10 Uhr

Neues Lokal am Hauptbahnhof in Augsburg startet mit großer Verspätung

Lokal 1516 am Hauptbahnhof startet mit Verspätung.

Plus Das Restaurant 1516 ist seit Herbst 2022 geschlossen. Gastronom Bob Meitinger möchte den Räumen neues Leben einhauchen. Es hakt an der Stromversorgung – ist die Bahn schuld?

Von Michael Hörmann

Reisende sind Verspätungen und damit verbundene Wartezeiten am Augsburger Hauptbahnhof gewohnt. Tagelange Streiks bei der Deutschen Bahn (DB) verschärften die Situation. Andererseits: Der umgebaute Hauptbahnhof ist seit Dezember 2023 eröffnet, jahrelang ausgelagerte Geschäfte sind ins Bahnhofsgebäude zurückkehrt. Ein großes Lokal am Bahnhof steht hingegen weiter leer. Das Brauhaus 1516 hörte im Herbst 2022 auf. Danach passierte länger nichts. Ein neuer Pächter ist gefunden. Der in Augsburg bekannte Gastronom Stefan Bob Meitinger möchte loslegen. Nur: Es gibt monatelange Verzögerungen. Die Technik spielt nicht mit. Die Bahn habe falsch gerechnet, heißt es. Das Unternehmen reagiert auf diese Aussage.

Das Restaurant hat einen besonderen Stellenwert. Es ist das Bahnhofslokal. Im etablierten 1516 verkehrten nicht nur Reisende, sondern auch Gäste ohne Zugticket. Früher fanden regelmäßig Konzerte statt. Insofern hat das Lokal am Bahnhof einen guten Klang. Im Sommer 2023 war Meitinger optimistisch, dass er bereits im Herbst eröffnen könne. Der Zeitplan ließ sich nicht halten. Es tut sich bis jetzt nahezu nichts. Es sieht nicht zwingend nach Baustelle aus. Wer durch Fenster ins Innere der Gasträume blickt, sieht Mobiliar und ein paar Kabel. Die Zugänge sind mit Zahlenschlössern verriegelt. Im hinteren Bereich stehen in einem großen Raum derzeit Fahrräder, die hier zwischengelagert sind. Sie sind um den Bahnhof von Stellen entfernt worden, an denen das Abstellen von Rädern nicht erlaubt gewesen ist. Das Szenario wirkt etwas kurios. "1516 dauerhaft geschlossen", steht auf einem Schild.

