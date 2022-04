Neues Lokal: "Der neue König von Flandern" eröffnet am Freitag im Capitol

Das Lokal "Capitol" in der Maximilianstraße in Augsburg ist saniert worden und eröffnet als "Der neue König von Flandern". Viele Menschen erinnern sich gerne an das Kino.

Der Standort in der Maximilianstraße ist bekannt: Viele Menschen kennen das Gebäude als ehemaliges Kino. Es gab aber den Moment, als keine Filme mehr gezeigt wurden. Das Capitol wurde ein Lokal. Es gab in den vergangenen Jahren mehrere Wechsel. Nun erfolgt ein Neustart. Es wird die Kombination zu einem anderen Lokal geschaffen, das in Augsburg bekannt ist. Der König von Flandern saß lange in der Karolinenstraße. Für ihn kam an diesem Standort das Aus.

Man sieht im Innenraum, dass das Lokal früher ein Kino war. Foto: Michael Hörmann

Der neue König von Flandern im Capitol eröffnet am Freitag in Augsburg

Jetzt gibt es die Kombination beider Namen. "Der neue König von Flandern im Capitol", heißt das Lokal. Der Innenraum war in den zurückliegenden Wochen saniert worden. Am Freitagmittag laufen letzte Arbeiten. Um 17 Uhr soll der Startschuss erfolgen. Betrieben wird das Lokal von den Seferi-Brüdern Fatmir und Faton.

Und natürlich lohnt ein Blick in die Historie. Das Kino ist für viele Menschen unvergessen. Im Januar 1999 lief der letzte Film. Das einstige "Filmtheater" wurde von Gastronomie abgelöst. Das abseitige Gemäuer des Capitols ist dem geschwungenen Verlauf des Judenbergs angepasst. Diese Hausseite steht nicht im Blickfeld. Sie wurde deshalb 1919 kaum umgestaltet, als die ursprünglich schlichte Fassade zum Moritzplatz ihr heutiges Aussehen bekam. Der Grund für diese "Aufhübschung": 1919 zog das Kino ein.

Eine Notiz in der München-Augsburger Abendzeitung vom 24. Juni 1919 dokumentiert den Wandel: "Der Gambrinuskeller, die bekannte Kaschemme am Judenberg, hat zu bestehen aufgehört. Da wo einstens lichtscheues Gesindel einen von der Polizei vielfach erfolglos bekämpften Unterschlupf fand, wird das Treppenhaus des neuen Kinos eingebaut werden, das am 1. Oktober zur Eröffnung gelangen soll. Die bauliche Neuordnung hat für den ganzen Baublock, der sich von der Maximilianstraße bis in die Tiefe des Judenberges erstreckt, sehr vorteilhafte Änderungen zur Folge. Die Bauarbeiten werden von der Architektenfirma Krauß und Dürr ausgeführt."

So zeigt sich das neue Lokal am Moritzplatz. Foto: Michael Hörmann

Capitol in Augsburg: Erinnerungen an eine lange Filmgeschichte

Im Oktober 1919 begann also die Kinogeschichte. Der Name lautete ursprünglich nicht "Capitol", sondern "Palast-Lichtspiele". Dreimal war an der Schaufassade die Kurzbezeichnung "Pali" zu lesen, zweimal der volle Name. Der Kinobetreiber Max Kullmann aus Nürnberg hatte das markante Gebäude gekauft und einen Kinosaal einbauen lassen. Das Adressbuch für 1926 führt in Augsburg sechs "Lichtspieltheater" auf, darunter "Pa-Li, Palast-Lichtspiele, Am Moritzplatz A 1". Kurz danach wandelte sich der Name in "Capitol". Diese Änderung ist auf alten Fotos dokumentiert.

Lesen Sie dazu auch