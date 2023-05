Augsburg

vor 31 Min.

Neues Lokal: Im Bismarckviertel geht die Kartoffel auf Reisen

In rund zwei Wochen will Lena Fuchs ihr Lokal Jenny vom Block in der Bismarckstraße eröffnen. Die Kartoffel spielt in ihrem Konzept eine große Rolle.

Plus In der Bismarckstraße eröffnet Lena Fuchs Anfang Juni das Lokal Jenny vom Block. Sie ist in der Gastronomie keine Unbekannte und spielt mit dem Namen auf einen Songtitel von J.Lo an.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Seit sie 16 Jahre alt ist, arbeitet Lena Fuchs in der Gastronomie. Erst als Servicekraft - später absolviert sie eine Ausbildung als Köchin. Nun wagt die 38-Jährige mit dem Lokal Jenny vom Block erstmals den Schritt in die Unabhängigkeit und will mit ihrem Konzept zu einem Treffpunkt im Augsburger Bismarckviertel werden.

Rund zwei Wochen vor dem Eröffnungstermin gibt es noch viel zu tun: Die Sitzbänke müssen montiert, Tische und Stühle aufgestellt und die Theke gefliest werden. Es ist aber auch schon viel passiert. Die Wände sind in den Farben weiß, rot, blau gestrichen, die Küchengeräte stehen bereit. Die 38-Jährige hat viel Unterstützung von Freunden erhalten - eine davon ist Mona Ridder. Als sie Ende Januar ihr Bistro samt Hofladen Lokalhelden schloss, fragte sie Lena Fuchs, ob sie sich vorstellen könne, in den Räumen nun ihrerseits ein Lokal zu eröffnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen