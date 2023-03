Augsburg

05:30 Uhr

Neues Lokal im ehemaligen Centro: Il Giro soll Anfang Mai eröffnen

Plus Die kleine Kaffee-Bar in der Maxstraße in Augsburg soll ein Treffpunkt für alle Generationen werden. Was die drei Pächter damit vorhaben.

Von Miriam Zissler

Die Eingangstüren sind noch mit Zeitungspapier beklebt: Doch in wenigen Wochen soll die beliebte Kaffee-Bar in der Maximilianstraße wieder geöffnet sein und - wenn das Wetter passt - auch die große Terrasse. Dort, wo über 25 Jahre das Centro beheimatet war, eröffnet Anfang Mai "Il Giro". Die Pächter sind in Augsburg nicht unbekannt und wollen aus dem kleinen Lokal eine Anlaufstelle für alle Generationen machen.

Seit Ende Oktober ist das Lokal geschlossen. Beniamino Cierro eröffnete es 1996 und betrieb es bis zu seinem Ruhestand 2019. Er hauchte der Gastronomie viel italienisch-deutsche Lebenskultur ein - auch seine Nachfolger Sarah Smolik und Daniel Albinger brachten mit ihrem Centro ein Stück Italien nach Augsburg.

