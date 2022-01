Neues Online-Portal: So finden Eltern in Augsburg einen Kita-Platz

Plus Die Stadt Augsburg will die Anmeldung für Kindergarten- und Krippen-Plätze mit einer neuen Online-Plattform erleichtern. Fast alle Einrichtungen machen mit.

Bis 25. Februar können Eltern ihre Kinder für das kommende Betreuungsjahr in einer Kindertageseinrichtung anmelden - wie immer in den ersten Wochen des Jahres. Doch diesmal läuft das Verfahren anders: Statt handschriftlich Formulare auszufüllen, können Familien ab sofort das Kita-Portal Augsburg nutzen und auf digitalem Weg eine oder mehrere Kitas aussuchen und alle relevanten Daten eingeben. Die Stadt hat jetzt die Plattform freigeschaltet. Oberbürgermeisterin Eva Weber verspricht sich von dem Portal eine einfachere Anmeldung sowohl für Familien als auch für die Träger der Einrichtungen. Hier gibt es die wichtigsten Informationen.