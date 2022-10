Augsburg

vor 33 Min.

Neues Restaurant Katzentempel soll Wohlfühlort für Mensch und Tier sein

Jessica Bartusel macht in der Jakoberstraße in Augsburg einen Katzentempel auf. Im Restaurant leben fünf Katzen, unter anderem Findus (beige) und Pebbels (schwarz).

Plus Jessica Bartusel eröffnet in der Augsburger Jakoberstraße den "Katzentempel". In dem veganen Restaurant sind fünf Katzen zu Hause und leisten den Gästen Gesellschaft.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Wer ab kommendem Mittwoch durch die Jakoberstraße spaziert und durch die großen Fenster der Hausnummer 6 blickt, der könnte schon einmal von neugierigen Katzenaugen gemustert werden. Die Friedbergerin Jessica Bartusel wagt den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet dort ihr eigenes Restaurant. Was es so besonders macht, sind diejenigen, die der 28-Jährigen dabei zur Seite stehen: Pebbels, Findus, Quill, Prinzessin Lizzi und Loki. Die Katzen werden im Restaurant Katzentempel leben – und den Gästen tierische Gesellschaft leisten. Wer und was steckt hinter der Idee?

