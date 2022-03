Augsburg

vor 47 Min.

Neues Römermuseum in Augsburg soll am Predigerberg entstehen

Plus Jürgen Enninger legt eine erneute Standortdebatte fürs Römische Museum in Augsburg zu den Akten. Was auf dem Weg zum Neubau als nächstes geplant ist.

Von Eva Maria Knab

Beim Augsburger Römermuseum gibt es eine neue Entwicklung: Für den Museumsneubau soll es nun doch keine Standortdebatte mehr geben. Kulturreferent Jürgen Enninger sagte unserer Redaktion: "Das Museum soll am Predigerberg entstehen, das ist ganz klar." Die Weichenstellungen für den Neubau an dieser Stelle werde er konsequent vorantreiben. Ein wichtiger Termin steht in den kommenden Monaten an.

