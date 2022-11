Neues Sozial-Studium: Diese beiden Pioniere haben schon Jobs

Plus Die Hochschule Augsburg musste sich ihren Studiengang "Soziale Arbeit" hart erkämpfen. Jetzt sind die ersten Absolventen fertig und auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt.

Kilian Briegel kam über Umwege dahin, wo er sein wollte. Er brach ein Studium der Erziehungswissenschaften an der Uni ab. Es sei ihm "zu theoretisch" gewesen, sagt er. Stattdessen wechselte er ins neue Studium "Soziale Arbeit" an der Hochschule Augsburg. Es gilt als praxisnah. Briegel zählt zu den Pionieren und nun zu den ersten Absolventen des Studiengangs. Einen Job hat er sofort bekommen. Trotzdem war bei der Absolventenfeier von einem "Skandal" die Rede.