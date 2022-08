Neues Verkehrsleitsystem soll Tram-Anschlüsse in Augsburg anzeigen

Die Stadt will Auto und Nahverkehr besser miteinander vernetzen. Das Problem der teils übervollen P+R-Plätze wird allerdings so schnell nicht gelöst.

Der Stadtrat hat ein Sechs-Millionen-Euro-Paket als Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz verabschiedet. Neben Konzeptstudien etwa zur künftigen Wärmeversorgung in Augsburg sind auch einige Sofortmaßnahmen geplant. Die Stadt will zum Beispiel 225.000 Euro dafür locker machen, um Autofahrer und Autofahrerinnen auf Einfallstraßen mittels elektronischer Tafeln darüber zu informieren, wann am nächsten P+R-Platz eine Straßenbahn losfährt. Man wolle den Nahverkehr als Alternative zum Auto voranbringen, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Ein Problem bei den Park-and-ride-Plätzen ist allerdings auch, dass sie mitunter zu klein sind. Es gibt zwar Überlegungen zu Vergrößerungen mittels Parkdeck, konkrete Planungen liegen aber noch nicht vor.

"Wir müssen jetzt Ergebnisse liefern"

Die Stadt umschreibt ihre Bemühungen zum Klimaschutz inzwischen mit dem Schlagwort "Blue City" – es gehe um Änderungen im Verhalten, aber auch um technologische Neuerungen, so Weber über das neue Etikett. Der Stadtrat beschloss zuletzt auch ein Handlungspaket, das mittelfristig Fortschritte auf dem Weg zur Klimaneutralität bringen soll (wir berichteten). Weber sagte, das Thema Klimaschutz werde nun als Herausforderung wahrgenommen, der sich alle Bereiche der Stadtpolitik stellen müssen. "Wir müssen jetzt Ergebnisse liefern." Gleichwohl gebe es in der Gesellschaft unterschiedliche Haltungen. "Es gibt solche, die das nicht interessiert, und solche, denen es zu langsam geht."

Auch in der letzten Stadtratssitzung vor den Ferien gab es unterschiedliche Stimmen. Roland Wegner (V-Partei) kritisierte, mit den sechs Millionen Euro betreibe die Stadt Kosmetik. "Es wird Geld für Dinge, die sowieso nötig sind, in die Klimaschutzrücklage verschoben", so Wegner. Umlandgemeinden hätten ihre Beleuchtung schon komplett auf LED umgestellt, in Augsburg feiere man sich dafür, dass man etwas mehr Geld dafür bereitstelle. Ein beabsichtigtes Lastenrad-Förderprogramm zog wiederum den Unwillen der Sozialfraktion auf sich. "Dieses Geld verpufft. Für den Einzelnen sind es nur ein paar hundert Euro", so Tatjana Dörfler. Für das selbe Geld könne man die Birkenau-Schule mit einer Solarfassade ausstatten. Letztlich zog die Sozialfraktion aber mit. Grundsätzliche Ablehnung kam von der AfD. "Mit Schaufenster- und Schönwetterpolitik wird man im Winter keine Wohnungen heizen können", so Raimond Scheirich. Gegen fünf Stimmen wurde der Beschluss verabschiedet. (skro)