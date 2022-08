Augsburg

Jetzt steht fest, wann die Arbeiten für Haunstetten Südwest beginnen sollen

Plus Haunstetten Südwest, Augsburgs neues Viertel, soll einmal 15.000 Bewohner beherbergen. Doch bis die Bagger rollen, stehen noch kniffelige Grundstücksfragen an.

Von Stefan Krog

Baureferent Gerd Merkle (CSU) rechnet nicht vor Ende des Jahrzehnts damit, dass in Haunstetten Südwest die Bagger auffahren werden. "Es ist die größte Maßnahme, die es in Augsburg gegeben hat, und es ist eine der größten laufenden Maßnahmen in Deutschland", so Merkle zu den Planungen für das Quartier, das einmal Heimat für 15.000 Menschen werden soll. Aktuell werde schon viel diskutiert, wo eine Kita oder ein Park hinkommen, aber dies sei insgesamt noch "Zukunftsmusik". Zwar gibt es schon Überlegungen aus einem Architektenwettbewerb zur Gliederung des Viertels, im Detail ausgearbeitet oder gar abschließend beschlossen sind sie aber noch nicht. Die planerischen Vorarbeiten bis hin zum Baurecht würden nach Jahre dauern, dann werde man mit den ersten Erschließungsmaßnahmen beginnen, so Merkle.

