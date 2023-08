Neugeborenes Seehundbaby verzückt die Besucher im Augsburger Zoo

Am Sonntag wurde im Augsburger Zoo ein kleiner Seehund geboren und ist im Handumdrehen zum neuen Star avanciert. Warum die Vogelvoliere nebenan geschlossen ist.

Beinahe pünktlich zum Start in die Sommerferien gibt es im Augsburger Zoo einen neuen Star. In der Nacht auf Sonntag wurde im Zoo ein Seehundbaby geboren. Noch paddelt es etwas unbeholfen neben Mama Pia her, die fürsorglich über ihr Baby wacht. Doch schon bald, ist sich Zookurator Thomas Lipp sicher, wird auch der Neuzugang mit den schwarzen Kulleraugen im Becken an der Goggelesbrücke elegant und in bester Seehundmanier durchs Wasser gleiten.

Die Verantwortlichen des Augsburger Zoos hatten die Geburt des Jungtiers bereits seit einiger Zeit erwartet. Seehunde bekommen ihren Nachwuchs nach etwa zehn Monaten Tragzeit in der Regel nachts. Deshalb hatten die Tierpfleger schon vor rund zwei Wochen Sand in einer abgelegeneren Ecke des Geheges aufgeschüttet. Dort, erklärt Thomas Lipp, hat die 23 Jahre alte Seehündin Pia im vorigen Jahr schon Elmo und im vorletzten Jahr Soa zur Welt gebracht. "Sie fühlt sich da offenbar wohl und sicher." Von Eifersüchtelein der älteren Brüder ist laut Lipp bislang nichts zu spüren. Das liege auch daran, dass junge Seehunde nur sehr kurz auf die Fürsorge ihrer Mutter angewiesen und bereits nach einem Monat entwöhnt sind. "Die Milch ist sehr nahrhaft, man kann ihnen quasi beim Wachsen zusehen", erklärt der Zookurator. Bereits jetzt habe das Jungtier deutlich zugelegt.

Seehunde im Augsburger Zoo: Mama Pia hat in drei Jahren drei Söhne bekommen

Auch diesmal hat Mama Pia, die auf einem Auge blind ist, wieder ein Söhnchen zur Welt gebracht. Bisher hat der kleine Seehund noch keinen Namen. Der wird in der Regel erst nach zwei bis drei Wochen von den Tierpflegern vergeben, wenn die kritische erste Zeit überstanden ist. Ihren ersten Besuch vom Tierarzt haben Mutter und Sohn am Mittwoch aber schon mit Bravour überstanden. Dabei legen die Veterinäre besonderes Augenmerk auf den Nabel. "Der trocknet bei Seehunden, die ja fast immer im Wasser sind, schlechter ab und ist eine potenzielle Eintrittspfote für Bakterien", erklärt Thomas Lipp. Weil Pia, die in Augsburg bereits ihr viertes Baby zur Welt gebracht hat, als Mehrfachmama sehr entspannt ist, gab es laut Lipp auch keinen Anlass sie vor oder nach der Geburt von der Gruppe zu trennen oder von den Besuchern fernzuhalten. Besucher des Augsburger Zoos können dem kleinen Seehund in den kommenden Wochen daher ausgiebig beim Wachsen zusehen.

23 Bilder Diese süßen Tierbabys kamen schon im Augsburger Zoo zur Welt Foto: Fred Schoellhorn, Barbara Jantschke, Rudolf Speth, Zoo Augsburg

Die begehbare Vogelvoliere gleich gegenüber des Seehundbeckens ist dagegen bis auf Weiteres gesperrt, weil sich dort zuletzt immer mehr Ratten häuslich eingerichtet haben. Das habe sich auch negativ auf den Erfolg der Nachzuchten ausgewirkt. Deshalb hat der Zoo die Vögel aus der Voliere in Innengehege mit rattensicheren Außenvolieren umgesiedelt. Die Hoffnung ist nun, dass die Ratten, wenn in der Voliere kein Futter mehr angeboten wird, abwandern. "Wir wollen es ihnen jetzt so ungemütlich wie möglich machen."

Lesen Sie dazu auch