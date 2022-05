Neun-Euro-Ticket für Bus und Bahn: Wann es die Monatskarte zu kaufen gibt

Auch in Augsburg ist bald das Neun-Euro-Ticket erhältlich. Ab wann ist es verfügbar? Wo bekommt man es? Alle Fragen und Antworten zur Nahverkehrs-Aktion.

Für neun Euro pro Monat darf man im Juni, Juli und August bundesweit den öffentlichen Nahverkehr samt Regionalzügen nutzen. Das Ticket ist nicht an einzelne Verkehrsverbünde gebunden – man kann also mit einem in Augsburg gekauften Ticket beliebig oft in der Stadt und der Region unterwegs sein, aber auch mit dem Regionalzug z. B. bis Hamburg fahren und dort den Nahverkehr nutzen. Das Ticket ist personenbezogen. Kinder bis einschließlich fünf Jahren fahren gratis, Kinder ab sechs Jahren brauchen ein eigenes Ticket. Nicht gültig ist das Ticket im Bahn-Fernverkehr und in Fernbuslinien.

Wo und wann ist das Neun-Euro-Ticket in Augsburg erhältlich?

Zunächst muss der Bundesrat am 20. Mai endgültig grünes Licht geben. Wie berichtet gibt es Diskussionen zur Finanzierung. Sollte es ein OK geben, gehen die Stadtwerke Augsburg ab 23. Mai in den Verkauf. Erhältlich ist es per App (ohne Registrierung), an Fahrkartenautomaten und Verkaufsstellen. Die Stadtwerke bitten, nicht in Kundencentern und Bussen zu kaufen, um Wartezeiten zu vermeiden. Für jeden Monat muss ein einzelnes Ticket gekauft werden, wobei man diese auch im Voraus auf einmal erwerben kann.

Was müssen Abonnenten für das Neun-Euro-Ticket tun?

Gar nichts. Für den Zeitraum Juni bis August zahlen sie für ihr Abo nur neun Euro. Gleichzeitig bekommt das bestehende Abo bundesweit Gültigkeit. Auch beim 365-Euro-Ticket für Schüler und Schülerinnen ist eine Rückbuchung geplant. Wer ein 9-Uhr-Abo besitzt, kann dieses im Aktionszeitraum ohne zeitliche Einschränkung nutzen. Abos mit Übertragbarkeit und Mitnahmemöglichkeit gelten allerdings mit den gleichen Einschränkungen wie zuvor, heißt: Wenn man mit diesem Abo außerhalb der Zonen fährt, für die das Abo normalerweise gilt, gelten Mitnahme und Übertragbarkeit nicht.

Wie voll wird es in Bussen und Straßenbahnen der Stadtwerke Augsburg?

Die Stadtwerke geben dazu keine Prognose ab, weil die Zahl der Zusatz-Fahrgäste kaum abschätzbar sei. Am 1. Juni wird alles Wagenmaterial, auch die alten M8C-Straßenbahnen, auf Schiene und Straße geschickt.

