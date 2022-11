Über 100 Fahrverbote für Temposünder: Polizei kündigt mehr Kontrollen auf A8 an

Zuletzt hat die Augsburger Verkehrspolizei auf der A8 über 1000 Temposünder registriert. Nun werden weitere Kontrollen angekündigt.

Immer wieder halten auf der Autobahn 8 bei Augsburg Fahrzeugführerinnen und -führer das Tempolimit von 120 km/h nicht ein. Deshalb hat die Verkehrspolizei Augsburg im Bereich der Ausfahrt Neusäß in den vergangenen Tagen Schwerpunktkontrollen durchgeführt - die Anzahl der Verstöße ist bemerkenswert.

In der Zeit vom 24. bis zum 27. Oktober beanstandete die Polizei nach eigenen Angaben in Fahrtrichtung München bei über 77.000 gemessenen Fahrzeugen 779 Fahrzeugführer. Dabei führten 78 Messungen zu Fahrverboten. Beim traurigen Spitzenreiter unter den Temposündern wurde eine Geschwindigkeit von 236 km/h gemessen.

In der Zeit vom 28. bis zum 31. Oktober wurde in der Gegenrichtung (Fahrtrichtung Stuttgart) kontrolliert. Hier wurden von insgesamt über 108.000 gemessenen Fahrzeugen 302 beanstandet. Die Polizei verhängte 24 Fahrverbote. Die höchste Überschreitung wurde mit 215 km/h gemessen. Aufgrund der Ergebnisse kündigt die Augsburger Verkehrspolizei an, auch in nächster Zeit auf der Autobahn die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h in beiden Richtungen verstärkt zu überwachen. (ina)