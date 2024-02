Neustart nach der Pandemie: Gymnasium plant Ballabend

Der "Ball der funkelnden Sterne" des Augsburger Maria Stern Gymnasiums wird komplett mit Live-Musik begleitet – gespielt von Schülerinnen und Schülern.

Am kommenden Freitag ist es so weit: Im Gögginger Parktheater findet am 2. Februar ab 19 Uhr der "Ball der funkelnden Sterne" statt. Veranstalter ist das Augsburger Gymnasium Maria Stern. "Es geht darum, dass die Schulgemeinschaft einen schönen und eleganten Abend miteinander verbringt", sagt Schulleiter Christian Hötrich. Der ganze Abend wird komplett durch Live-Musik von vier Ensembles der Schule begleitet.

Der Ball wurde bereits 2016 ins Leben gerufen. Unterbrochen wurde die alljährliche Veranstaltung von der Pandemie, nun findet er nach mehrjähriger Pause zum ersten Mal wieder statt. "Es gab den Wunsch von vielen Eltern und Schülern, den Ball wieder aufleben zu lassen", erklärt Hötrich. Federführend sei die Fachschaft Musik bei der Planung gewesen. "Es soll einfach mal wieder das Tanzbein geschwungen werden", sagt Hötrich.

Das Augsburger Gymnasium hat bereits knapp 400 Karten verkauft

Neben den musikalischen Einlagen der Schülerinnen und Schüler erwartet die Besucher ein im Ticketpreis von 38 Euro inbegriffenes Buffet. Getränke müssen an der Bar erworben werden, der Betrieb wird vom Kurhaus übernommen. Ein gefüllter Ballsaal ist gesichert: Im Vorfeld wurden bereits knapp 400 Karten verkauft. Interessierte Eltern können sich bei Interesse an die Schule wenden. Aber es wird nicht nur Standardtanz zum Besten gegeben: Zum Abschluss des Abends wird es eine DJ-Stunde geben, verrät Hötrich. Auch Schüler werden an dieser beteiligt sein: "Dann können alle nochmal richtig abrocken."