Augsburg

vor 16 Min.

Nicht nur Corona: Wie sich Ärzte und Heime auf Infekt-Wellen einstellen

Plus Atemwegserkrankungen greifen in Augsburg um sich, auch Corona beschäftigt Uniklinik und Heime wieder mehr. Sorge bereitet den Ärzten die geringe Impfbereitschaft.

Von Max Kramer, Miriam Zissler

Jetzt ist sie also da: die Infektwelle, die alle für den Herbst erwartet hatten. Sie schwappt derzeit über Augsburg und hinterlässt zahlreiche Kranke. Auch in der Gesundheitsversorgung macht sich der Anstieg bemerkbar, Ärzte und Kliniken sprechen von deutlich zunehmenden RSV-, Influenza- und Covid-19-Fällen. Was erwarten sie für die kommenden Wochen – und ab wann greifen wieder Schutzmaßnahmen?

Dass Atemwegserkrankungen schon jetzt deutlich ansteigen, bestätigt Markus Beck, Vorsitzender des Ärztlichen Bezirksverbands Schwaben und des Ärztlichen Kreisverbands Augsburg. Ärzte – sowohl niedergelassen als auch in den Kliniken – rechneten mit einer "starken Winterwelle". Es bestehe die Hoffnung, dass die Erkrankungen aufgrund des Immunisierungsniveaus in der Bevölkerung allgemein milde verlaufen werden. Gleichzeitig sei jedoch eine "gewisse Impfmüdigkeit" zu beobachten, dies betreffe vor allem die Impfung gegen Covid-19. Beck: "Diejenigen, die sich früher schon immer gegen Influenza impfen ließen, tun dies auch jetzt, was nicht heißt, dass sie automatisch eine Covid-Impfung wünschen." In den Risikogruppen sei die Impfbereitschaft zwar höher, "aber aus ärztlicher Sicht noch deutlich verbesserungswürdig".

