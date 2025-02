Warum ausreisepflichtige Menschen in Augsburg bleiben

Ali G. muss Deutschland verlassen. Gut zwei Monate ist es nun her, dass die Polizei den irakischen Asylbewerber in Augsburg festnahm. Er sitzt seitdem in Abschiebehaft. Einen Anschlag auf den Christkindlesmarkt, wie zunächst befürchtet, hatte er wohl nicht konkret geplant. Doch der Mann soll Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gepflegt haben. Wie die Generalstaatsanwaltschaft München auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, hat sie einer Abschiebung inzwischen zugestimmt, laut Innenministerium laufen die Vorbereitungen dafür. Wann es genau dazu kommt, hängt auch von den weiteren Ermittlungen ab. Es ist ein außergewöhnlicher Fall – denn nicht immer sind die Voraussetzungen für eine Abschiebung so eindeutig erfüllt. Oft scheitert es auch in Augsburg an der Umsetzung.

Eine genaue Zahl, wie viele ausreisepflichtige Menschen derzeit im Stadtgebiet leben, gibt es nicht. Das hängt auch mit einem verworrenen Geflecht behördlicher Zuständigkeiten zusammen. Neben der kommunalen Ausländerbehörde der Stadt Augsburg sind auch die Regierung von Schwaben (Zentrale Ausländerbehörde), das Landesamt für Asyl und Rückführungen sowie das bayerische Innenministerium mit dem Aufenthalts- und Asylrecht befasst. Im gesamten Regierungsbezirk Schwaben waren mit Stichtag 31. Dezember 2024 insgesamt rund 3000 Ausländerinnen und Ausländer zur Ausreise verpflichtet, wie die Regierung von Schwaben mitteilt. Einige von ihnen dürften auch in Augsburger Unterkünften leben, allerdings wird ihr Wohnort nicht eigens erfasst.

Stadt Augsburg: Rund 150 Menschen derzeit ausreisepflichtig

Für die Stadt Augsburg nennt Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) 148 Menschen, die derzeit in städtischer Zuständigkeit vollziehbar ausreisepflichtig seien. Allerdings, schränkt Pintsch mit Verweis auf die verschiedenen beteiligten Ebenen ein, dürfte „die tatsächliche Anzahl höher sein“. Sie sei „sehr dynamisch“ und hänge von sehr vielen Faktoren ab. „Was ich aber sagen kann: Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rückgang zu verzeichnen.“ Dies sei auf das Chancen-Aufenthaltsrecht zurückzuführen. Es gilt seit Ende 2022 bundesweit und bietet bestimmten langjährig geduldeten Personen eine Möglichkeit, einen Aufenthaltstitel zu erhalten.

Die Diskussion um ausreisepflichtige Personen wurde zuletzt wieder intensiver geführt, da tödliche Messerangriffe in Mannheim, Solingen und Aschaffenburg auf ebensolche zurückgingen. Nicht jeder ausreisepflichtige Mensch ist zuvor straffällig geworden – es reicht, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) den jeweiligen Asylantrag abgelehnt hat. Da dagegen auch Einspruch erhoben werden kann, ziehen sich viele Verfahren in die Länge. Doch selbst wenn die Entscheidung steht und die Betroffenen ihre Ausreise verweigern, bleiben vor einer möglichen Abschiebung „häufig große Schwierigkeiten“, wie der Sprecher der Regierung von Schwaben mitteilt. Als Beispiele führt er auf: gültige Reisedokumente fehlten, der Aufenthaltsort des Ausreisepflichtigen sei unbekannt – „zum Beispiel infolge Untertauchens“ –, das Ausstellen von Passersatzpapieren durch Herkunftsländer verzögere sich, die „Mitwirkungsbereitschaft“ der betroffenen Person und des betreffenden Herkunftslandes halte sich in Grenzen. Die Einzelfallprüfung gilt als aufwendig.

24 im Jahr 2024: Ein Fokus der Abschiebungen liegt auf Straftätern

Die ausreisepflichtigen Personen in der Region stammen aus mehr als 50 Ländern. Nach Auskunft eines Sprechers der Regierung von Schwaben entfällt ein Großteil auf die Herkunftsländer Irak, Türkei, Nigeria, Gambia und Afghanistan. Wobei nicht jede ausreisepflichtige Person das Land zwangsläufig unmittelbar verlassen muss. Liegen nachvollziehbar Abschiebehindernisse vor – Pintsch nennt als Beispiel fehlende Flugverbindungen oder Reisepapiere, eine amtlich festgestellte Reiseunfähigkeit oder bundespolitische Entscheidungen wegen Gefährdungslagen in den jeweiligen Ländern –, kann eine Duldung ausgesprochen werden.

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, sind Abschiebungen das letzte Mittel, um eine Ausreisepflicht durchzusetzen. Gemessen an der Zahl der ausreisepflichtigen Personen bewegen sie sich in einem überschaubaren Rahmen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 23 Personen aus Augsburg abgeschoben – ein Wert, der mit leichten Schwankungen seit einigen Jahren recht konstant ist. 2015, als sich Fluchtbewegungen besonders stark bemerkbar machten, waren es 119. Die Abschiebungen des vergangenen Jahres entfielen nach Auskunft von Pintsch allesamt auf Straftäter, Auffälligkeiten in puncto Nationalität habe es dabei nicht gegeben. Grundsätzlich werden vor allem Menschen abgeschoben, die zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt wurden. Die Staatsanwaltschaft stimmt einer Abschiebung meist zu, sobald sie mindestens die Hälfte der Strafe im Gefängnis abgesessen haben.

Kriminelle Asylbewerber werden verstärkt abgeschoben

Grundsätzlich liegt ein Fokus der Abschiebungen auf „abgelehnten Asylbewerbern, die im Bundesgebiet straffällig wurden“, bestätigt auch ein Sprecher der Regierung von Schwaben. „Die Rückführung dieser Personen wird priorisiert betrieben.“ Die Zentrale Ausländerbehörde Schwaben habe im vergangenen Jahr insgesamt 287 Abschiebungen durchgeführt, die Betroffenen hätten sich auf den gesamten Regierungsbezirk verteilt. (mit ina)