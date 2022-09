Augsburg

vor 17 Min.

Noch nicht windelfrei? Mutter berichtet von Druck in Augsburger Kindergarten

Plus Eine Mutter aus Augsburg bricht die Eingewöhnung ihres Sohnes in einem Kindergarten ab – weil dieser noch eine Windel braucht und die Einrichtung das nicht akzeptiert haben soll.

Von Daniela de Haen

Die junge Mutter am anderen Ende des Telefons ist hörbar aufgebracht. In schnellem Tempo erzählt sie, was in einem Augsburger Kindergarten passiert sein soll. Ihr Dreijähriger hatte gerade seinen ersten Tag in der Einrichtung, die Leiterin zeigte Mutter und Kind noch einmal die Räumlichkeiten, auch die Toiletten. Ihr Sohn sei noch nicht so weit, er trage Windeln, habe sie da gesagt. Die Pädagogin antwortete daraufhin nach Aussage der Mutter: "Das gibt es bei uns nicht. Ab Montag bitte windelfrei." Das Wochenende über seien die Aufregung und die Verzweiflung immer größer geworden, berichtet die Augsburgerin, die anonym bleiben möchte. "Mir war schon klar, dass das so schnell nicht klappen würde." Der nächste Besuch im Kindergarten, erzählt sie, endete mit einem Berg Wäsche.

