Nichts mit Ballermann: Mega-Malle-Party in Augsburg fällt aus

Auf dem Gaswerk-Areal sollte am Sonntag eine große Party mit Mallorca-Hits mit bis zu 8000 Besuchern stattfinden. Doch wie es aussieht, fällt das Fest flach.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Es sollte ein Party-Sonntag mit bis zu 8000 Besuchern am Gaskessel werden, doch aus der Feier mit 15 Stars der Ballermann-Szene aus Mallorca wird wohl nichts werden: So wie es aussieht, fällt die Party aus. Entsprechende Gerüchte kursieren seit Donnerstag im Internet, mehrere Künstler, darunter der mit dem Lied Layla bekannt gewordene DJ Robin, kündigten in sozialen Netzwerken an, nicht nach Augsburg zu kommen. Der Veranstalter sei "vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen".

Tickets für die Ballermann-Party in Augsburg sind online nicht mehr erhältlich

Der Veranstalter mit Firmensitz in München war für unsere Redaktion zunächst nicht zu erreichen. Auf Instagram erklärte er aber, dass die Veranstaltung abgesagt sei und die Ticketpreise zurückerstattet würden. Weitere Einzelheiten zum Procedere sollten in einer ausführlicheren Stellungnahme geklärt werden. Auf der Homepage war am Freitagvormittag noch kein Hinweis auf eine Absage zu finden, Tickets waren nicht mehr zu kaufen.

