Noch immer sind mehr als 10.000 Menschen in Augsburg arbeitslos

Die Sommerferien sind schon länger zu Ende, die Ausbildung, das Studium haben begonnen, die Firmen arbeiten wieder im Normalbetrieb. Das merke man auch bei der Entwicklung des Arbeitsmarktes in der Region Augsburg, in der sich trotz mancher Wolken am Himmel ein Herbstaufschwung zeigt, wie Roland Fürst, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Augsburg in einer Pressemitteilung erklärt.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Arbeitslosenquote in Augsburg gestiegen

In der Stadt Augsburg waren im Oktober 10.437 arbeitslos. Das sind 476 oder 4,4 Prozent weniger als einen Monat zuvor und entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,0 Prozent. Damit ist sie im Vergleich zum September, als die Arbeitslosenquote bei 6,3 Prozent lag, leicht gesunken. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ist die Bilanz jedoch eine andere. Im Oktober 2023 lag die Arbeitslosenquote in der Stadt bei 5,4 Prozent und damit um zwölf Prozent niedriger. Im gesamten Agenturbezirk waren im Oktober 16.937 Menschen arbeitslos, was einer Quote von 4,2 Prozent entspricht.

Etwas mehr offene Stellen, vor allem im Bereich Zeitarbeit und im Handel

„Der Stellenbestand geht in diesem Monat leicht nach oben. Wir haben derzeit 5.785 offene Stellen, das sind 13 mehr als vor einem Monat, aber 1.121 oder 16,2 Prozent weniger als vor einem Jahr“, erklärt Roland Fürst. Eine Vielzahl an freien Stellen entfielen nach wie vor auf den Bereich der Zeitarbeit und andere Wirtschaftszweige wie den Handel und das verarbeitende Gewerbe. Nach wie vor wachse die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, jedoch längst nicht mehr so stark wie in den zurückliegenden Jahren. Im Bereich der Zeitarbeit gehe sie im Agenturbezirk, der auch die Landkreise Aichach-Friedberg und Augsburg umfasst, derzeit kontinuierlich zurück. Auch das Thema Kurzarbeit habe man im Auge. Nach dem Stand Ende September sei für 425 Personen Kurzarbeit angezeigt worden. Vor einem Jahr seien es noch 221 Personen gewesen, so Fürst. „Die Zahlen sind jedoch noch weit entfernt von den Zahlen während der Corona-Zeit. (gau)