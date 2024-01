Augsburg

vor 33 Min.

Noch ist im neuen Bahnhofstunnel eine Brandwache nötig – woran das liegt

Plus Zugreisende am wieder eröffneten Augsburger Hauptbahnhof wundern sich über das viele Sicherheitspersonal vor Ort. Was dahintersteckt.

Seit ein paar Wochen ist der "neue" Augsburger Hauptbahnhof in Betrieb. Bahnreisende loben mitunter den neuen Tunnel und die Rolltreppen zu den Gleisen. Eines aber fällt auf: Es ist das Aufsichtspersonal mit den orangefarbenen Westen, das sich an verschiedenen Stellen des Bahnhofes positioniert. "Brandwache" steht auf der Rückseite der Westen. Was es damit auf sich hat, erklärt die Deutsche Bahn.

Nach der Wiedereröffnung des Augsburger Hauptbahnhofes war die Präsenz der Sicherheitsleute in orange besonders auffällig, inzwischen wurde die Zahl der Brandwache-Mitarbeiter auf sechs pro Schicht reduziert, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage mit. Dass es nach der Wiedereröffnung überhaupt dieser Brandwache bedarf, liegt an der Technik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

