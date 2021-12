Augsburg

Noch machen E-Autos weniger als ein Prozent aus - doch das ändert sich

Die Zahl der in Augsburg neu zugelassenen Elektrofahrzeuge steigt.

Plus In Augsburg werden deutlich mehr E-Autos neu zugelassen. Der E-Mobilität kommt in der Klimaschutzpolitik der Stadt eine große Rolle zu. Das sagt die Feuerwehr zu möglichen Risiken.

Von Stefan Krog

Noch vor einem Jahr waren die Autos mit dem "E" als letztem Buchstaben im Kennzeichen ziemliche Exoten im Straßenverkehr - inzwischen werden es aber immer mehr. Im Gesamtbestand der 191.581 Augsburger Fahrzeuge fristen sie mit 0,7 Prozent zwar nach wie vor ein Nischendasein, bei den Neuzulassungen sieht es aber anders aus.

