Noch viele Fragen offen: Gibt es Bierzelte auf dem Augsburger Osterplärrer?

Nach dem Runden Tisch des Freistaats zu Volksfesten bleiben viele Fragen unklar. Manches wird sich erst kurzfristig klären. Für den Augsburger Plärrer ist das ein Problem.

Die Frage, wie der Osterplärrer in Augsburg aussehen wird, ist auch nach dem Runden Tisch der Staatsregierung vom Donnerstag ungewiss. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) nahm an dem Runden Tisch teil, der Freistaat verschob angesichts der kriegerischen Handlungen in der Ukraine aber die danach geplante Pressekonferenz aus Pietätsgründen.

Termin für Osterplärrer in Augsburg steht - Umsetzung noch offen

"Wir können davon ausgehen, dass Volksfeste stattfinden, aber die endgültigen Modalitäten werden wohl erst ab 20. März feststehen", so Hübschle. Dann wird klar, wie es mit den Corona-Maßnahmen generell weitergeht. "Das ist für die Städte, die so früh wie wir mit Volksfesten starten, misslich", so Hübschle. Der Osterplärrer soll am 17. April starten und zwei Wochen dauern.

"Relativ normaler Plärrer" eventuell ohne Festzelte

Hübschle sagte, die Stadt plane aktuell mit einem "relativ normalen Plärrer" - mit Ausnahme der Festzelte. Hier werde es wohl weiterhin Beschränkungen durch den Freistaat geben. "Das kann 2G, 3G, Maskenpflicht oder eine beliebige Kombination sein", so Hübschle. Vor diesem Hintergrund suche man das Gespräch mit Wirten, ob sie unter diesen unsicheren Umständen überhaupt weiterplanen möchten. Für sie stelle sich auch die Frage der Wirtschaftlichkeit. Womöglich sei es auch eine Möglichkeit, im gegenseitigen Einvernehmen gleich auf Freischankflächen zu setzen, für die es sicher lockerere Auflagen geben werde. (skro)