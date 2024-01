Nötigung im Verkehr: Mann will mit Holzstock auf Auto einschlagen

Ein Unbekannter bremst in Augsburg einen 45-jährigen Autofahrer aus, beleidigt ihn und will sein Fahrzeug mit einem Holzstock attackieren. Die Polizei ermittelt.

Ein bislang Unbekannter soll am vergangenen Samstag einen 45-jährigen Autofahrer beleidigt und genötigt haben. Wie die Polizei mitteilt, waren beide zwischen 18 und 18.20 Uhr in der Inverness-Allee unterwegs, als der Unbekannte den 45-Jährigen zunächst mehrfach ausbremste. Als er von ihm überholt wurde, beleidigte er ihn. An einer roten Ampel stieg der Unbekannte schließlich aus, beschimpfte den 45-Jährigen und versuchte, mit einem Holzstock auf dessen Auto einzuschlagen. Dies gelang ihm jedoch nicht, da der 45-Jährige wegfuhr.

Polizei Augsburg meldet Ausbremsmanöver und Holzstock-Attacke im Verkehr

Die Polizei ermittelt nun nach eigenen Angaben unter anderem wegen Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr. Der Unbekannte soll etwa 35 Jahre alt, korpulent, 1,85 Meter groß und glatzköpfig mit wenigen Haaren sein. Er soll eine rote Jacke getragen haben und in einem grauen Skoda Fabia unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 in Verbindung zu setzen. (kmax)