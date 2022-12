Augsburg

08:02 Uhr

Not driving home for Christmas: Wie Ukrainer fern der Heimat Weihnachten feiern

Iryna und Artem Babak sind im März nach Deutschland gekommen und feiern das erste Mal Weihnachten nicht in der Ukraine.

Plus Artem und Iryna Babak sind aufgrund des Kriegs in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Das Ehepaar feiert sein erstes Weihnachten in Deutschland. Diesmal 14 Tage früher.

Von Lisa Gilz

Die Feiertage um Weihnachten und Silvester sind gewöhnlich eine Zeit des Zusammenkommens, der Familie und Freunde. Für Artem und Iryna Babak ist es eine Zeit, in der sie daran denken, was sie zurücklassen mussten, als sie im März aus der Ukraine nach Deutschland kamen.



