Augsburg

vor 58 Min.

Notarzt-Einsatz in Augsburg führt zu Verzögerungen im Zugverkehr

Wegen eines Notarzt-Einsatzes unweit der Haltestelle Haunstetterstraße in Augsburg kommt es am Donnerstagabend zu Verzögerungen im Zugverkehr.

Im Zugverkehr in und um Augsburg ist es am Donnerstagabend teils zu Verzögerungen gekommen. Grund war ein Notarzt-Einsatz am Gleis, wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren demnach am Ort des Geschehens, unweit der Haltestelle Haunstetterstraße. Verspätungen im Zugverkehr wegen Notarzt-Einsatz in Augsburg-Haunstetten Nach Angaben der Einsatzzentrale erreichte sie die erste Meldung gegen 18.30 Uhr. Im betroffenen ICE saßen demnach rund 300 Personen, für die es zunächst nicht weiterging. Circa eine Stunde später, gegen kurz vor halb acht, konnte die Streckensperre laut Polizei wieder aufgehoben und für den Zugverkehr freigegeben werden. (kmax)

