Notarztversorgung in der Region: Arbeiten am Anschlag

Eigentlich könnte Dr. Reinhard Fromme mit 71 Jahren längst seinen Ruhestand genießen. Doch am Freitagabend war es für den ehemaligen Augsburger BRK-Chefarzt wieder soweit. Während andere in das sommerliche Wochenende starteten, begann er seine Schicht als Notarzt am Standort in Haunstetten. Etwa vier bis fünf Mal im Monat ist er im Einsatz. „Das bringt ein bisschen Abwechslung, man tut was und ist gefordert. Ich mache das gerne“, erklärt Fromme, der seit 35 Jahren im Rettungsdienst unterwegs ist. Es sind Mediziner wie er, die einen großen Anteil daran haben, dass in der Region Augsburg die notärztliche Versorgung weiterhin gewährleistet werden kann.

Katharina Indrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haunstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis