"Notte Italiana": Italien war für zwei Tage in Göggingen zu Gast

Am Freitag hat in Göggingen eines der beliebtesten Feste Augsburgs begonnen: die Italienische Nacht. Was den Besuchern Freitag und Samstag geboten wurde.

Italienische Weine, italienisches Essen, italienische Musik: Wer das erleben will, muss an diesem Wochenende nicht ins beliebte Urlaubsland an der Adria reisen. Denn Italien ist seit Freitagabend in Augsburg zu Gast. In Göggingen hat die "Notte Italiana", die "Italienische Nacht", begonnen. Sie zählt zu den beliebtesten Festen der Stadt, was sich gleich am Freitagabend zeigte: Schon früh waren viele Gäste gekommen, um bei bestem Sommerwetter das Flair zu genießen. Am Samstag startet das Programm im Park beim Gögginger Rathaus um 15 Uhr.

"Notte Italiana" gibt es schon seit 20 Jahren in Augsburg-Göggingen

Die "Notte Italiana" gibt es seit 20 Jahren. Was als kleines Fest der Aktionsgemeinschaft "Wir in Göggingen" begann, hat sich zu einem zweitägigen Ereignis ausgewachsen, das von Firmen und Vereinen organisiert wird. Neben italienischen Weinen gibt es auch Bier - in diesem Jahr unter anderem von einer Craftbier-Brauerei aus Bergheim. Auch Cocktails werden angeboten. Die Musik kommt von der Italo-Band "G2", dazu ist ein buntes Rahmenprogramm geboten. So kann man mit einem Hubwagen 30 Meter über den Dingen schweben oder bei einer Tombola sein Glück versuchen. Für junge Gäste gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken und Ballspiele mit dem TSV Göggingen.