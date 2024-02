Augsburg

Notunterkunft für Flüchtlinge in Lechhausen kommt vorerst nicht

Auf einem städtischen Grundstück in der Pöttmeser Straße in Lechhausen wollte die Stadt in den Wintermonaten eine Leichtbauhalle errichten. Dort sollten bis zu 250 Flüchtlinge untergebracht werden können. Aus den Plänen wurde nichts.

Plus Die Stadt befürchtete im Winter Zuweisungen von 30 Flüchtlingen pro Woche, doch diese blieben aus. Ein anderes Projekt im Lechhauser Industriegebiet soll realisiert werden.

Rund 8500 Flüchtlinge leben in derzeit in Augsburg. Im November musste die Stadt noch mit steigenden Zahlen rechnen, die Regierung von Schwaben hatte angekündigt, dass Augsburg aufgrund der hohen Zuwanderungszahlen auf eine wöchentliche Zuteilung von 30 Personen gefasst sein müsse. "Die Lage ist ernst, aber wir haben sie im Griff", sagte damals Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) im Jugend-, Sozial- und Wohnungsausschuss. Damit das auch so bleibe, brachte er eine Leichtbauhalle ins Spiel, die für die Wintermonate auf einem städtischen Grundstück in Lechhausen (Pöttmeser Straße) errichten werden sollte. Doch zum Bau der Halle kam es nicht. Wann eine andere geplante Notunterkunft in Lechhausen in Betrieb genommen werden kann, steht noch nicht fest.

Die geplante Leichtbauhalle, die Platz für 250 Flüchtlinge bieten sollte, hätte in Anbetracht der anstehenden Zuweisungen eine zusätzliche Unterbringungsmöglichkeit bedeutet. Doch es kam anders: Seit November musste Augsburg gar nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen, wie gedacht. 75 Personen kamen seither insgesamt hinzu. Im selben Zeitraum verzeichnete die Stadt 134 Auszüge von Personen, die in eine andere Stadt oder eine eigene Wohnung zogen. So sank die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner in den städtischen Unterkünften von 1.689 auf 1.630, teilt Schenkelberg auf Anfrage mit. "Nach den starken Zuwächsen der letzten knapp zwei Jahre bedeutet dies eine Atempause, um uns für kommende Zuwächse zu rüsten. Von einem dauerhaften Trend zu geringeren Zuweisungen sind wir weit entfernt."

