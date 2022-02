Novavax-Impfstoff soll bald in Augsburg verfügbar sein

Die erste Lieferung des neuen Corona-Impfstoffs Novavax wird in Augsburg Mitte Februar erwartet. Pflegepersonal soll bei der Terminvergabe bevorzugt werden.

Der Protein-Impfstoff des US-Herstellers Novavax soll im Augsburger Impfzentrum voraussichtlich in etwa zwei Wochen verfügbar sein. Man gehe davon aus, dass die Auslieferung des neuen Impfstoffs ab 21. Februar starten wird, so die Stadt. Die Impfaktion werde unmittelbar danach beginnen. "Der Impfstoff wird vorerst nur über die Impfzentren verteilt, auch werden die ersten Lieferungen kontingentiert sein", so der städtische Impfkoordinator Bernhard Maurmeir. Man beabsichtige, die Zuteilungsmengen voll auszuschöpfen.

Wie viele Impfskeptiker lassen sich vom Proteinimpfstoff überzeugen?

Der neue Impfstoff, der den Namen Nuvaxovid trägt, hat eine andere Wirkweise als die mRNA-Impfstoffe (Biontech und Moderna) oder die Vektor-Impfstoffe (Astrazeneca und Johnson&Johnson). Die Funktionsweise mit Proteinen, die der Novavax-Impfstoff benützt, ist seit Jahrzehnten im Einsatz. Ein Teil der Bürger und Bürgerinnen, die bisher eine Impfung ablehnten, begründete dies mit Skepsis gegenüber den neuartigen Impfstoffen. Womöglich könnte Novavax dabei helfen, die Impflücke in Augsburg (74,3 Prozent der Bevölkerung sind erstgeimpft) zu verkleinern. "Es besteht durchaus die Hoffnung, dass sich weite Teile von Impfskeptikern dann doch mit Novavax impfen lassen. Valide Zahlen und Prognosen gibt es dazu allerdings nicht", so Maurmeir.

Video: dpa Exklusiv

Wenn mit der Impfaktion begonnen wird, will die Stadt dies kurz zuvor bekannt geben. Eine Warteliste gibt es nicht. Noch sind keine Termine über die Internetseite des städtischen Impfzentrums buchbar. Das soll erst geschehen, wenn Lieferzeitpunkt und -menge bestätigt sind. Die Stadt werde zunächst über das Impfzentrum einen gesonderten Terminkalender für Pflege- und medizinisches Personal freischalten, so Maurmeir. Für dieses gilt ab Mitte März eine Impfpflicht, wobei die bayerische Staatsregierung zuletzt ankündigte, diese Impfpflicht zunächst auszusetzen und mit "großzügigsten Übergangsregelungen" arbeiten zu wollen. An der zeitlichen Bevorzugung des Pflegepersonals ändert sich dadurch aber offenbar nichts.

Stadt Augsburg erwartet Freigabe von Novavax für Allgemeinbevölkerung im März

Die Stadt geht davon aus, dass der Novavax-Impfstoff ab Mitte März für die Allgemeinbevölkerung freigegeben werden könnte. Dazu werde es aber wohl noch eine gesonderte Information aus dem Gesundheitsministerium geben. Parallel zu den Terminen im Impfzentrum sollen auch mobile Teams mit Novavax bestückt werden. Auch werden Kliniken selbst die Möglichkeit bekommen, ihr Personal mit dem neuen Impfstoff zu impfen.

