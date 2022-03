NS-Anhänger als Namensgeber: Neuer Name für Augsburger Kleingartenanlage

Der Benennung nach dem Nationalsozialisten Karl Freytag ist schon seit Monaten vom Tisch. Nun steht der neue Name für die Augsburger Kleingartenanlage fest.

Die Kleingartenanlage "Karl Freytag" im Hochfeld wird in "Kleingartenanlage am Alten Postweg" umbenannt. Die Kosten in Höhe von 3100 Euro erstattet die Stadt Augsburg der Anlage und dem Stadtverband der Kleingärtner. Wie berichtet hatte die Stadt eine Umbenennung gewünscht, nachdem ein Bürger diese angeregt hatte. Die Umbenennung erfolgt in Abstimmung mit den Kleingärtnern.

Kleingartenanlage in Augsburg: Namensgeber war Nationalsozialist

Karl Freytag (1866 bis 1945) war Schulleiter in München und engagierte sich fürs Kleingartenwesen. Zugleich war er überzeugter Nationalsozialist. Die Anlage zwischen Haunstetter Straße und Altem Postweg war nach ihrer Gründung 1927 bis 1934 nach ihrer Lage am jüdischen Friedhof benannt und bekam im Zuge der Gleichschaltung am 1. Juli 1934 den Namen "Karl Freytag". Dieser blieb auch nach 1945 bis zuletzt bestehen. (skro)

