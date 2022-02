NS-Vergangenheit: Stadt versieht Fritz-Koelle-Straße mit Zusatzschild

Weil sich der namensgebende Bildhauer einst dem NS-Regime andiente, soll nun eine Hinweistafel auf seine Vergangenheit hinweisen. Andere Straßen werden ganz umbenannt.

Die Stadt will die Fritz-Koelle-Straße im Stadtteil Herrenbach durch ein Schild historisch einordnen. Durch diese sogenannte Kontextualisierung sollen Passantinnen und Passanten auf die Vergangenheit des Bildhauers aufmerksam gemacht werden. Koelle, der 1895 in Augsburg geboren wurde, war in der Weimarer Republik zwar für seine realistische Sicht auf die Arbeiter gefeiert worden. Nach der Machtergreifung Hitlers passte er sich allerdings dem heroischen Ideal der Nationalsozialisten an.

Die Kommission für Erinnerungskultur, die die Stadt seit 2017 ehrenamtlich bei der Einordnung strittiger Straßennahmen berät, hat folgende Ergänzung für das Straßenschild erarbeitet: "Diese Straße wurde 1958 nach dem Augsburger Bildhauer Fritz Koelle (1895-1953) benannt, der vor allem durch seine Arbeiterdarstellungen bekannt wurde. Bei der Benennung unbeachtet blieb, dass sich Koelle als Künstler erfolgreich dem NS-Regime andiente. Nach 1945 bezeichnete er sich als von den Nationalsozialisten Verfolgter. Ab 1949 wirkte er künstlerisch in der DDR." Zusätzlich zu diesem Hinweis wird es einen längeren Text auf der Homepage der Stadt geben.

Die beiden Koelle-Plastiken in Augsburg bleiben im öffentlichen Raum stehen

Angestoßen wurde die Kontextualisierung durch einen Antrag von Grünen und CSU. Unterstützt wurden die Augsburger Regierungsparteien durch die Städtischen Kunstsammlungen, in deren Besitz sich zwei Koelle-Plastiken befinden, die im Augsburger Stadtraum stehen: der "Saarbergmann" in der Fritz-Koelle-Straße sowie eine Figur vor der Heinrich-von-Buz-Realschule in Oberhausen. Beide werden wohl stehen bleiben. In einer Ausstellung hatten sich die Augsburger Museen 2020 aber bereits kritisch mit dem Bildhauer auseinandergesetzt.

Die Stadt Augsburg hat in den vergangenen Jahren mehrere Straßen kontextualisiert, darunter die Bürgermeister-Widmeier-Straße in Haunstetten. Andere Namen wurden ganz aus dem Straßenbild getilgt. So entschied der Stadtrat im April 2020, die Langemarckstraße in Kriegshaber umzubenennen. Die Nationalsozialisten hatten die Straße in Erinnerung an die Schlacht von Langemarck im Ersten Weltkrieg benannt. Um diese Schlacht wurde ein Mythos gebildet, in dem Opferbereitschaft fürs Vaterland verklärt wurde. Anfang vergangenen Jahres wurde die Straße schließlich in "Familie-Einstein-Straße" umbenannt. (nip)

Lesen Sie dazu auch