Nur ein Vorgeschmack? Bauern-Proteste legen Augsburger Verkehr teils lahm

Ein langer Protestzug von Landwirten führt durch Augsburg, es kommt zu spürbaren Verkehrsbehinderungen. Die Reaktionen auf den Bauernprotest? Nicht nur positiv.

Der Hall der Hupen eilt ihnen voraus. Schon bevor der Demonstrationszug das Stadtgebiet über die B300 erreicht, bestätigt sich: Da rollt etwas Größeres an. Was am Morgen in Gersthofen mit rund 50 Traktoren begann, führt erst Richtung Westen nach Zusmarshausen, anschließend wieder zurück – und erreicht um kurz nach 13.30 Uhr mit rund 400 Fahrzeugen Augsburg. Es dauert nicht lange, bis sich der Konvoi bemerkbar macht: erst durch Lautstärke, bald auch durch Einschränkungen im Verkehr.

In Augsburg verlief die Route von der Bgm.- Ackermann-Straße über Holzbach-, Bad-, Langenmantel- und Donauwörther Straße Richtung Norden. Ab etwa 13 Uhr schränkten die Stadtwerke den Betrieb ein: Die Straßenbahnlinie 4 wurde zwischen Augsburg-Nord und Hauptbahnhof komplett eingestellt, die Linie 2 fuhr von Süden kommend nur bis Königsplatz/Staatstheater, die Buslinien 32 und 35 wurden großräumig umgeleitet. Auch im Straßenverkehr kam es durch den kilometerlangen Demo-Zug zu deutlichen Behinderungen. Auf den zuführenden Straßen zur Demostrecke wie B17, Kriegshaber-, Rosenau-, Diesel- oder Ulmer Straße entstanden teils längere Staus.

Demo von Landwirten führt zu Verkehrsbehinderungen in Augsburg

Die Reaktionen entlang der Strecke waren gemischt. Viele filmten den Konvoi, einige klatschten und streckten die Daumen nach oben, manche hatten eigens Schilder mit „Danke“ gebastelt. Doch nicht überall stieß die Aktion auf Zustimmung. Am Plärrergelände rief etwa eine Frau von ihrem Balkon herab, sie könne nichts für die Ampel-Politik. „Terrorisiert Berlin, nicht uns hier“, rief sie und streckte beide Mittelfinger aus. Eine Krankenschwester, die an der Straßenbahn-Haltestelle Wertachbrücke wartete, sagte, sie komme wegen der ausgefallenen Straßenbahn nun zu spät zu ihrer Spätschicht. Dies sei sehr ärgerlich, immerhin sei man an diesem Tag aber gut besetzt.

Das Konzept der Polizei, die betroffenen Stellen so spät wie möglich abzusperren und so früh wie möglich wieder zu öffnen, schien den Umständen entsprechend zu greifen. Auch als der Rettungsdienst wegen eines Notfalls auf derselben Strecke Richtung Uniklinik fahren musste, kam er ohne größere Verzögerungen durch. Entsprechend positiv fiel die Bilanz der Polizei aus. Die Demo sei friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher, um etwa 15 Uhr habe sie das Stadtgebiet verlassen. Die Teilnehmer hätten sich kooperativ verhalten. Einige von ihnen äußerten über Schilder Kritik an der Bundesregierung, manche machten auch auf die Bedeutung der Landwirtschaft aufmerksam.

Bayernweiter Bauernprotest konzentriert sich am Mittwoch im Augsburger Stadtgebiet

Die Aktion am Montag, eine von Dutzenden im ganzen Freistaat, war wohl nur ein Vorgeschmack auf kommenden Mittwoch. Dann verlagert sich der Schwerpunkt der bayernweiten Aktionen nach Augsburg. Von 11 bis 13.30 Uhr ist eine stationäre Kundgebung auf dem Plärrergelände geplant, der Zulauf beginnt wohl bereits ab 9 Uhr. Der Bayerische Bauernverband (BBV) geht von rund 3000 Teilnehmern aus, man rechne zudem mit etwa 1500 Traktoren. Es dürfte erneut zu Verkehrsbehinderungen kommen, zumal dann wohl auch die Lokführer-Gewerkschaft GDL streikt. In den Schulen soll dennoch Präsenz-Unterricht stattfinden. Schüler, die es nicht zum Unterricht schaffen, gelten als entschuldigt.

