Augsburg

vor 51 Min.

Nur knapp über 20.000 Besucher: Zukunft von afa und Co. ist ungewiss

Plus Zum zweiten Mal ist die afa mit den Immobilientagen und der Volt als Messetrio am Start. Publikum wie Veranstalter sind enttäuscht - und es gibt harsche Kritik.

Von Andrea Wenzel

Margot Klein sitzt in Halle 3 zusammen mit ihrem Freund bei einer Massage und genießt den Moment. Ihr Fazit zur Augsburger Frühjahrsausstellung und dem Messewochenende fällt unterdessen weniger entspannt aus: "Dass die afa kleiner ist als früher, wussten wir. Dass das Angebot aber so klein sein würde, hatten wir nicht erwartet." Ein Urteil, mit dem die Augsburgerin nach drei Messetagen nicht alleine ist. Ob es eine Zukunft für die traditionelle Messe gibt, ist derzeit ungewiss.

Dass Eintrittspreis und Kosten in keinem angemessenen Verhältnis stünden und mancher Stand improvisiert wirke, kritisieren auch andere Besucherinnen und Besucher. "Wer einfach nur zum Schlendern kommt, hat nicht viel von dieser Veranstaltung", findet ein älterer Herr. Anders sei es, wenn man wie er gezielt wegen eines Themas komme. Bei den Immobilientagen habe er sich gut aufgehoben gefühlt. Auch verschiedene Aussteller zogen am Ende ein positives Fazit: "Wir hatten ein sympathisches und gutes Publikum. Wir kommen gerne wieder", so ein Mitarbeiter der SMP Energieberatung GmbH. Ob es allerdings ein nächstes Mal geben wird, ist, Stand heute, unklar. Denn die beiden Veranstalter, der Nürnberger Messeveranstalter Afag (afa) sowie die Augsburger Pro Air Medienagentur (Immobilientage und Volt), sind mit dem Ergebnis des Messewochenendes alles andere als zufrieden und üben an gewissen Umständen deutlich Kritik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen