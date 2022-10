Nur noch drei Tage Frühjahrsausstellung afa: Ist das der Anfang vom Ende?

Plus Die traditionsreiche Frühjahrsausstellung afa in Augsburg wird 2023 verkürzt und teilt sich den Auftritt mit zwei anderen Formaten. Ist das ein Abschied auf Raten?

Die Augsburger Frühjahrsausstellung afa wird im Februar 2023 mit den Immobilientagen und einer neuen Automesse zusammengelegt. Das teilten die Veranstalter dieser Messen am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Statt bisher fünf Tage dauert die afa dann nun nur noch drei und muss sich den Platz auf dem Messegelände mit anderen Veranstaltungen teilen. Nach der Neustrukturierung 2019 wird die afa erneut stark verändert. Ist das der Anfang vom Ende einer Traditionsveranstaltung?